Три очка Кучерова и передача Сергачева помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Лайтнинг».

В составе победителей отличились Виктор Хедман, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, Росс Колтон, Пэт Марун и Никита Кучеров, на счету которого также две результативные передачи. Российский защитник Михаил Сергачев сделал ассист.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Романа Йозии и Александра Каррье.

В следующем матче «Тампа» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Нэшвилл» примет дома «Миннесоту». Обе встречи состоятся 25 апреля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» – 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Хедман (Кучеров, Стэмкос), 1:51

2:0 – Сирелли (Сергачев), 11:59

2:1 – Йоси (Форсберг, Дюшен), 17:18

3:1 – Кучеров (Пойнт), 19:40

3:2 – Каррье (Экхольм, Томазино), 30:42

4:2 – Стэмкос (Палат, Кучеров), 33:58

5:2 – Колтон (Пол, Хедман), 41:37

6:2 – Марун (Стэмкос), 42:08

Вратари: Б.Эллиотт 19/21 – Сарос 24/30, Риттих 9/9.