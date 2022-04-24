Три очка Кучерова и передача Сергачева помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Лайтнинг».
В составе победителей отличились Виктор Хедман, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, Росс Колтон, Пэт Марун и Никита Кучеров, на счету которого также две результативные передачи. Российский защитник Михаил Сергачев сделал ассист.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Романа Йозии и Александра Каррье.
В следующем матче «Тампа» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Нэшвилл» примет дома «Миннесоту». Обе встречи состоятся 25 апреля.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» – 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Голы:
1:0 – Хедман (Кучеров, Стэмкос), 1:51
2:0 – Сирелли (Сергачев), 11:59
2:1 – Йоси (Форсберг, Дюшен), 17:18
3:1 – Кучеров (Пойнт), 19:40
3:2 – Каррье (Экхольм, Томазино), 30:42
4:2 – Стэмкос (Палат, Кучеров), 33:58
5:2 – Колтон (Пол, Хедман), 41:37
6:2 – Марун (Стэмкос), 42:08
Вратари: Б.Эллиотт 19/21 – Сарос 24/30, Риттих 9/9.