«Флорида» в овертайме обыграла «Торонто», Бобровский отразил 34 броска

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своей площадке оказалась сильнее «Торонто». Встреча завершилась в оверайме со счетом 3:2 в пользу «Пантерз».

Победную шайбу забросил Брэндон Монтур. Также по одному голу в основное время забили Александр Барков и Клод Жиру. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36.

У гостей отличились Митчелл Марнер и Джастин Холл.

В следующем матче «Флорида» примет дома «Тампу-Бэй», а «Торонто» отправится в гости к «Вашингтону». Обе игры состоятся 25 апреля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Торонто» – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Марнер (Райлли, Броди), 3:25

0:2 – Холл (Броди, Кемпф), 17:20

1:2 – Барков (Жиру, Марчмент), 26:26

2:2 – Жиру (Барков, Юбердо), 34:54

3:2 – Монтур (Жиру, Марчмент), 62:26

Вратари: Бобровский 34/36 – Дж.Кэмпбелл 32/35.