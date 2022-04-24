Шайба Наместникова с передачи Гурьянова принесла «Далласу» победу над «Сиэтлом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Сиэтла». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Старз».
Победную шайбу забросил россиянин Владислав Наместников, которому ассистироваал Денис Гурьянов. Также по одному голу забили Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.
У гостей отличились Райли Шихан и Янни Гурд.
В следующем матче «Даллас» примет дома «Вегас», а «Сиэтл» отправится в гости к «Ванкуверу». Обе игры состоятся 27 апреля.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Сиэтл» – 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Шейэн (Олексяк, Ларссон), 6:50
0:2 – Гурде (Линд, Пулио), 18:33
1:2 – Хинтц (Павелски, Робертсон), 26:53
2:2 – Хинтц (Эттинджер, Робертсон), 28:58
3:2 – Наместников (Гурьянов), 31:34
Вратари: Эттинджер 30/32 – Дриеджер 28/31.