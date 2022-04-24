«Сент-Луис» победил «Аризону», Барбашев забросил шайбу, Тарасенко отдал голевую передачу

«До этого Мампасси играл в Мариуполе, а это другой уровень…» Цорн — о новичках и перспективах «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы над «Нижним Новгородом» в 26-м туре РПЛ (2:1) ответил на актуальные вопросы о клубе.