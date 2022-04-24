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«Сент-Луис» победил «Аризону», Барбашев забросил шайбу, Тарасенко отдал голевую передачу

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Хила Ривер Арены» в Финиксе.
24 апреля 2022 09:15

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на выезде оказался сильнее «Аризоны». Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4.

Победную шайбу забросил Джастин Фолк, которому ассистировал Владимира Тарасенко. В итоге Фолк отметился дублем. Также по одному голу забили Брэндон Саад, Логан Браун и Иван Барбашев.

У хозяев отличились Натан Смит, Боконджи Имама, Майкл Карконе и Янис Мозер.

В следующем матче «Сент-Луис» отправится в гости к «Анахайму» (25 апреля), а «Аризона» сыграет на выезде против «Миннесоты» (27 апреля).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» – «Сент-Луис» – 4:5 (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Фолк (Браун, Уокер), 3:13
0:2 – Барбашев (Ледди, Фолк), 5:51
0:3 – Саад (), 16:20
1:3 – Смит (Карконе, Строльман), 17:11
1:4 – Браун (Джошуа), 22:26
2:4 – Имама (Гальченюк), 45:39
3:4 – Карконе (Кессел, Строльман), 46:23
4:4 – Мозер (Еник, Шмалц), 55:18
4:5 – Фолк (Тарасенко), 61:30
Вратари: Сятери 28/33 – Биннингтон 16/20.

источник: «Советский спорт»
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«Сент-Луис» победил «Аризону», Барбашев забросил шайбу, Тарасенко отдал голевую передачу
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Хила Ривер Арены» в Финиксе.
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