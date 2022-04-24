В Москве убит хоккеист Дидура, подозреваемый задержан

На Николоямской улице в Москве произошел инцидент, в результате которого погиб хоккеист.

Между посетителями кафе «Баклажан» возник конфликт. Один из них нанес удар ножом в грудь 23-летнего Романа Дидуры. Жизнь хоккеиста спасти не смогли, он умер до приезда бригады медики. Полицейские оперативно задержали подозреваемого.

«По факту убийства мужчины в Москве возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, с ним сейчас проводят следственные действия», - приводят »РИА Новости» слова старшего помощника руководителя главка СК РФ Юлии Ивановой.

Отмечается, что Дидур с друзьями праздновал в кафе день рождения. Подозреваемому в убийстве спортсмена 37 лет.

Роман выступал за молодежные команды «Пингвины» и «Созвездие».