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Малкин догнал Ковальчука по числу голов среди россиян в НХЛ

Всю заокеанскую карьеру хоккеист проводит в одном клубе.
24 апреля 2022 15:34
автор: Александр Поволоцкий

Российский нападающий »Питтсбурга» Евгений Малкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (7:2).

Таким образом, 35-летний хоккеист забил свои 442-ю и 443-ю голы в истории лиги. По количеству шайб Малкин догнал Илью Ковальчука в списке снайперов-россиян. Оба располагаются на четвертом месте. Малкин провел 978 матчей. На счету Ковальчука 926 игр в НХЛ.

Добавим, что на первом месте среди россиян располагается Александр Овечкин. В его активе 780 шайб.

источник: «Советский спорт»
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