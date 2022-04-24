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«Металлург» одержал третью победу над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

Магнитогорская команда минимально победила своего соперника благодаря заброшенной шайбе Артема Земченка.
24 апреля 2022 18:48
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Металлурга» на выезде обыграли ЦСКА (1:0) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Отметим, что единственная шайба в прошедшей встрече была заброшена на 23-й минуте. Ее автором стал защитник Артем Земченок, которому ассистировали Егор Яковлев и Архип Неколенко.

Таким образом, «Металлург» ведет в серии со счетом 3:1. Пятый матч команд состоится 26 апреля в Магнитогорске. Начало – в 17:00 мск.

Кубок Гагарина

Финал

4-й матч

ЦСКА (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол:
0:1 – Земченок (Яковлев, Неколенко), 22:47

Счет в серии – 1-3

источник: «Советский спорт»
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