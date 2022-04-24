Третьяк - об игре ЦСКА в финале Кубка Гагарина: Разве с одним моментом можно выиграть?

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал игру ЦСКА в четвертом матче финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (0:1).
Отметим, что счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу магнитогорской команды.
«Василий Кошечкин молодец, показывает стабильный хоккей, кроме первой игры, наверное. Его можно поздравить с хорошей игрой, но с другой стороны, для ЦСКА в двух играх не забить дома ни одного гола - это, конечно, проблема. И моментов не так уж много было: во втором периоде я у ЦСКА насчитал только один. Разве с одним моментом можно выиграть?» - приводит ТАСС слова Третьяка.
Напомним, что ЦСКА проиграл оба домашних матча.
источник: ТАСС