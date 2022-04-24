Михайлов отметил игру вратаря «Металлурга» Кошечкина в четвертом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался по поводу поражения ЦСКА от «Металлурга» (0:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Отметим, что единственная шайба в прошедшей встрече была заброшена на 23-й минуте. Ее автором стал защитник магнитогорцев Артем Земченок, которому ассистировали Егор Яковлев и Архип Неколенко.

– Победа «Металлурга» – заслуга всей команды, в первую очередь вратаря Кошечкина. Я уверен, что армейцы не опустят руки и дадут бой. Сейчас перед командой ЦСКА стоит задача выиграть матч в Магнитогорске. Потом уже можно рассуждать дальше, – цитирует Михайлова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Металлург» ведет в серии со счетом 3:1. Пятый матч команд состоится 26 апреля в Магнитогорске. Начало – в 17:00 мск.