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«Каролина» обыграла «Айлендерс» в выездном матче НХЛ, на счету Свечникова голевая передача

«Харрикейнз» выиграли свою четвертую встречу кряду в чемпионате.
24 апреля 2022 22:57
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» одержали гостевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Дерек Степан, отличившийся на 3-й минуте, Сет Джарвис (9), Макс Доми (46), Йеспер Фаст (58) и Брендан Смит (59). Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счет результативную передачу. Голкипер Петр Кочетков вышел на лед на 31-й минуте, отразив семь бросков из восьми.

У соперников голы забили Росс Джонстон (19) и Райан Пулок (36). Вратарь Семен Варламов оформил 29 сейвов из 32 возможных.

Таким образом, «Каролина» набрала 112 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нью-Йорка идет девятой (80 очков).

27 апреля «Харрикейнз» сыграют в гостях против «Рейнджерс», а «Айлендерс» в тот же день на выезде встретятся с «Вашингтоном».

источник: «Советский спорт»
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