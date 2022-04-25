Россиянин Кочетков стал третьим голкипером в истории «Каролины», победившем в первых двух матчах НХЛ

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2), который состоялся вчера, 24 апреля.

Отметим, что 22-летний россиянин вышел на лед на 33-й минуте встречи и отразил семь бросков по своим воротам из восьми. Таким образом, хоккеист одержал вторую победу в двух стартовых для себя играх в рамках НХЛ. Кочетков стал третьим игроком в истории «Харрикейнз», который смог добиться подобного результата.

Добавим, что в данный момент «Каролина» расположилась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 112 очков в 80 встречах.

27 апреля «Харрикейнз» сыграют в гостях против «Рейнджерс».