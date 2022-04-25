«Питтсбург» в гостях проиграл «Филадельфии», Малкин отличился голевым пасом

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» уступили «Филадельфии Флайерз» (1:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Ноа Кейтс, отличившийся дублем на 27-й и 50-й минуте, а также Морган Фрост (16) и Трэвис Конечны (58). Российский защитник Иван Проворов записал на свой счет результативный пас, проведя на льду 25 минут 3 секунды.

У соперников гол забил Сидни Кросби. Нападающий Евгений Малкин отыграл 17 минут 3 секунд и отдал один ассист.

Добавим, что в данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 101 очко. «Филадельфия» идет 15-й (61 очко).

27 апреля «Пингвинз» сыграют дома против «Эдмонтона», а «Флайерз» днем ранее на выезде встретятся с «Чикаго».