ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Питтсбург» в гостях проиграл «Филадельфии», Малкин отличился голевым пасом

В нынешнем сезоне 35-летний россиянин набрал 40 (19+21) очков в 39 встречах.
25 апреля 2022 08:15
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» уступили «Филадельфии Флайерз» (1:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Ноа Кейтс, отличившийся дублем на 27-й и 50-й минуте, а также Морган Фрост (16) и Трэвис Конечны (58). Российский защитник Иван Проворов записал на свой счет результативный пас, проведя на льду 25 минут 3 секунды.

У соперников гол забил Сидни Кросби. Нападающий Евгений Малкин отыграл 17 минут 3 секунд и отдал один ассист.

Добавим, что в данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 101 очко. «Филадельфия» идет 15-й (61 очко).

27 апреля «Пингвинз» сыграют дома против «Эдмонтона», а «Флайерз» днем ранее на выезде встретятся с «Чикаго».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Пять результативных очков Кучерова помогли «Тампе-Бэй» одержать крупную победу над «Флоридой»
«Лайтнинг» забросили восемь шайб в ворота своего соперника.
25.04.2022 08:32
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Питтсбург» в гостях проиграл «Филадельфии», Малкин отличился голевым пасом
В нынешнем сезоне 35-летний россиянин набрал 40 (19+21) очков в 39 встречах.
25.04.2022 08:15
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Россиянин Кочетков стал третьим голкипером в истории «Каролины», победившем в первых двух матчах НХЛ
Вратарь помог «Харрикейнз» обыграть «Айлендерс» (5:2) в гостевом матче.
25.04.2022 00:15
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Каролина» обыграла «Айлендерс» в выездном матче НХЛ, на счету Свечникова голевая передача
«Харрикейнз» выиграли свою четвертую встречу кряду в чемпионате.
24.04.2022 22:57
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Михайлов отметил игру вратаря «Металлурга» Кошечкина в четвертом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА
Российский голкипер оформил шатаут, отразив 31 бросок в прошедшей встрече.
24.04.2022 21:02
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Третьяк - об игре ЦСКА в финале Кубка Гагарина: Разве с одним моментом можно выиграть?
Пятый матч пройдет 26 апреля в Магнитогорске.
24.04.2022 20:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Тюменский «Рубин» завоевал Кубок Петрова-2022
В финальной серии турнира команда обыграла «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 4-1.
24.04.2022 19:02
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Металлург» одержал третью победу над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина
Магнитогорская команда минимально победила своего соперника благодаря заброшенной шайбе Артема Земченка.
24.04.2022 18:48
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Малкин догнал Ковальчука по числу голов среди россиян в НХЛ
Всю заокеанскую карьеру хоккеист проводит в одном клубе.
24.04.2022 15:34
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В Москве убит хоккеист Дидура, подозреваемый задержан
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
24.04.2022 14:23
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Куда ни придет — везде чемпион!» Черчесов добыл золото в Венгрии, но не все, похоже, этому рады
Возглавляемый экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым «Ференцварош» из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии, взяв золото 33-й раз.
И себе, и людям. Как ЦСКА победил «Динамо» и сделал «Зенит» без пяти минут чемпионом
В 26-м туре РПЛ армейцы выиграли важнейшее дерби у бело-голубых (1:0) и вернулись на третье место.
Стена Кошечкина! Как вратарь «Магнитки» двумя «сухарями» в Москве приблизил команду к Кубку Гагарина
В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Металлург» снова, как и в третьей игре, всухую одолел ЦСКА (1:0), и теперь при счете 3-1 в серии может взять трофей уже во вторник на своей площадке.
«Баранка» для Джоковича — в финале у него дома! Как Рублев разгромил Бога тенниса в чемпионском сете
Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира АТР в Белграде. В финале он в трех партиях обыграл самого Новака Джоковича – хозяина корта и первую ракетку мира!
Триумф «Ред Булла» и фиаско «Феррари». Итоги Гран-при Эмилии-Романьи
Этап «Формулы-1» завершился дублем «Ред Булла» и полным провалом «Феррари».
Человек-амфибия. Как гений плавания Александр Попов «не спеша» обгонял всех
В этом году российскому спорту исполняется 30 лет, и по такому случаю мы решили вспомнить самых ярких звезд и самые яркие победы за этот период. Наш первый герой – легендарный пловец-спринтер, четырехкратный олимпийский чемпион.
От Могильного до Капризова: все россияне, набиравшие 100 и более очков за сезон в НХЛ
Кирилл Капризов после гола и трех передач в недавнем матче с «Сиэтлом» набрал 101 очко в чемпионате НХЛ-2021/22. До него трехзначный рубеж в рамках одного заокеанского сезона преодолевали только шестеро россиян.
«ЦСКА и «Динамо» сейчас больше мучаются, чем играют, поэтому будет 1:1″. Ловчев — о столичном дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев спрогнозировал для «Плеймейкера» сценарий центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - «Динамо» (24 апреля, 19:30).
«Без Бакаева красно-белые могут проиграть всухую». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги в Ростове-на-Дону (24 апреля, 16:30).
У Кучерова — первая звезда, у Малкина — дубль после дисквала. Сериал «Русские в НХЛ» продолжается (видео)
Гол и два результативных паса Никиты Кучерова привели «Тампу» к победе над «Нэшвиллом» (6:2), а Евгений Малкин дважды отличился в выездном матче «Питтсбурга» с «Детройтом» (7:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика