Пять результативных очков Кучерова помогли «Тампе-Бэй» одержать крупную победу над «Флоридой»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Флорида Пантерз» победой хозяев со счетом 8:4.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал российский форвард «молний» Никита Кучеров, забросивший две шайбы на 3-й и 52-й минутах, а также отдавший три результативных передачи на своих партнеров по команде, а именно Стивена Стэмкоса (7, 57), Брейдена Пойнта (44). Также голы у хозяев забили Каллан Фут (15) и Николас Пол (26, 33).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский оформил 35 сейвов из 39. Защитник Михаил Сергачев не отличился результативными действиями, отыграв 12 минут 16 секунд.

Хозяева ответили заброшенными шайбами Сэма Райнхарта (5, 48), Брэндона Монтура (18) и Мейсона Марчмента (21). У вратаря Сергея Бобровского 13 отраженных бросков из 16 – он вышел на лед на 33-й минуте.

Таким образом, «Флорида» прервала свою серию из 13 побед кряду в чемпионате. В данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 120 очков. «Тампа-Бэй» идет пятой (106 очков).

27 апреля «Пантерз» сыграют в гостях против «Бостона», а «Лайтнинг» в тот же день на своей площадке примут «Коламбус».