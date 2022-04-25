«Вашингтон» уступил «Торонто» в серии буллитов, Овечкин получил травму в третьем периоде

«Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Илья Любушкин (13-я минута), Илья Михеев (53) и Джейсон Спецца (60). Победный буллит на счету Александра Керфута. Также Михеев отличился результативным пасом.

Гости ответили голами Ти Джея Оши (6), Ларс Эллер (44) и Маркус Юханссон (45). Форвард Александр Овечкин провел на льду 14 минут 41 секунду и не отметился голевыми действиями. В начале третьего периода хоккеист получил повреждение верхней части тела и не смог доиграть встречу.

Таким образом, «Торонто» набрал 111 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» идет восьмым (100 очков).

27 апреля «Мэйпл Лифс» сыграют дома против «Детройта», а «Кэпиталз» в тот же день дома встретятся с «Айлендерс».