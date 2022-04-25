«Сент-Луис» в гостях победил «Анахайм» благодаря семи очкам Барбашева, Тарасенко и Бучневича

«Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что российские форварды гостевой команды Иван Барбашев (1+2), Владимир Тарасенко (1+1) и Павел Бучневич (1+1) на троих забросили три шайбы и отдали четыре результативных передачи. По голу забили Джордан Кайру, Джастин Фолк и Марко Сканделла.

В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Макс Комтуа, Джеральд Мэйхью и Адам Хенрик.

Добавим, что «Сент-Луис» набрал 109 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» занимает 13-ю строчку (74 очка).

27 апреля «Блюз» на выезде встретятся с «Колорадо», а «Дакс» в тот же день сыграют в гостях против «Сан-Хосе».