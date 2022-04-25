«Миннесота» обыграла «Нэшвилл» в выездном матче НХЛ, на счету Куликова победный гол в овертайме

«Миннесота Уайлд» одержала свою пятую победу кряду в рамках регулярного чемпионата НХЛ, обыграв «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ) в гостевом матче.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по четыре шайбы. В составе хозяев голы забили Филип Форсберг (20-я минута), Мэтт Дюшейн (31), Райан Джохансен (34) и Данте Фаббро (55). Соперник ответил точными бросками Ника Бьюгстада (12), Йоэля Эрикссона Эка (27, 39) и Кевина Фиалы (40).

В овертайме победу гостям принесла заброшенная шайба россиянина Дмитрия Куликова. Его соотечественник, Кирилл Капризов, отличился двумя результативными передачами, в том числе, в эпизоде с решающим голом.

Таким образом, «Миннесота» набрала 109 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» идет седьмым (94 очка).

В следующем матче «Уайлд» на своей площадке примут «Аризону», а «Предаторз» сыграют дома с «Калгари». Обе встречи запланированы на 27 апреля.