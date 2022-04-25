«Флорида» – «Тампа-Бэй». Кучеров признан первой звездой прошедшей встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз» (8:4).
Отметим, что в прошедшей встрече 28-летний россиянин отличился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. В нынешнем сезоне хоккеист набрал 62 (23+39) очка в 44 играх.
Второй звездой был признан нападающий «Лайтнинг» Ник Пол, забивший два гола. Тройку лучших замкнул форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт, также записавший на свой счет дубль.
Добавим, что «Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 120 очков. «Тампа-Бэй» идет пятой (106 очков).
27 апреля «Пантерз» сыграют в гостях против «Бостона», а «Лайтнинг» в тот же день на своей площадке примут «Коламбус».