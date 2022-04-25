«Флорида» – «Тампа-Бэй». Кучеров признан первой звездой прошедшей встречи

«Куда ни придет — везде чемпион!» Черчесов добыл золото в Венгрии, но не все, похоже, этому рады

Возглавляемый экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым «Ференцварош» из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии, взяв золото 33-й раз.