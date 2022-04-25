Нападающий «Миннесоты» Куликов стал первой звездой матча НХЛ против «Нэшвилла»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» – «Миннесота Уайлд» (4:5 ОТ).

По информации источника, первой звездой встречи стал российский защитник «дикарей» Дмитрий Куликов. 31-летний хоккеист провел на льду 24 минуты 4 секунды и стал автором победной шайбы в овертайме.

Второй звездой был признан форвард гостей Кевин Фиала, набравший 2 (1+1) очка. Тройку лучших замкнул еще один нападающий «Уайлд», а именно Йоэль Эрикссон Эк, на счету которого два гола и одна результативная передача.

Добавим, что в нынешнем сезоне Куликов принял участие в 77 матчах «Миннесоты», набрав 24 (7+17) очка. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции (109 очков).