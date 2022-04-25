Президент России поздравил Третьяка с 70-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка с 70-летием.

Отметим, что отечественный функционер занимает свою должность в ФХР с 2006 года.

– Вы и сегодня – признанный кумир огромной армии поклонников хоккея. Ваши яркие триумфы на крупнейших национальных и международных соревнованиях, тройное олимпийское золото навсегда вписаны в историю отечественного и мирового спорта, – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Добавим, что Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. Также на счету бывшего голкипера десять побед на чемпионатах мира и девять золотых медалей первенств Европы. По версии Международной федерации хоккея Третьяк был признан лучшим игроком в 20-м веке.