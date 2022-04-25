Ягр планирует продолжать карьеру

Журналист Зденек Янда рассказал, что нападающий «Кладно» Яромир Ягр не планирует завершать карьеру.

«Сегодня «Кладно» может выиграть в серии за право остаться в чемпионате Чехии. А что будет с Яромиром Ягром? Сегодня может пройти последний матч в его карьере? Не волнуйтесь, по моей информации это не так. 50-летний ветеран хочет продолжать играть! Это кого-то удивляет?», - написал журналист.

Напомним, что Ягр дважды с «Питтсбургом» выигрывал Кубок Стэнли, сборную Чехии он приводил к победе на Олимпиаде и двум титулам чемпионов мира.