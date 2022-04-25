Овечкин избежал серьезной травмы и должен в ближайшее время вернуться в строй

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин избежал серьезного повреждения и в ближайшее время вернется в строй.

В понедельник клуб сообщил, что у российского хоккеиста травма верхней части тела, его возвращение состоится со дня на день.

Напомним, что Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» в начале третьего периода получил повреждение верхней части тела и не смог доиграть встречу. Хоккеист болезненно столкнулся с бортом.

Отметим, что в нынешнем сезоне Алесксандр забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач в 77 матчах лиги.