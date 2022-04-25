СКА-1946 победил «Красную армию» в шестом матче плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова

Эх, если бы в фигурном катании отменили санкции… Кто бы тогда выиграл матч Россия — Мир?

Сейчас проведение подобного состязания, к сожалению, невозможно - а жаль. Поединок двух звездных команд мог бы получиться суперзрелищным – и вдобавок предельно непредсказуемым.