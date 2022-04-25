Мичков рассказал, как решился исполнить лакросс в финале МХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков поделился эмоциями от победы в Кубке Харламова-2022. СКА-1946 в шестом матче победил «Красную армию» со счетом 3:2.

«Очень здорово, что мы выиграли. На лакросс решился так же, как обычно решался. Доли секунды, если ты уверен, то делай. Был уверен, что можно попробовать, я это сделал, и получилось», - приводит слова Мичкова «Чемпионат».

В составе команды из Санкт-Петербурга забили Семен Демидов (2-я минута), Илья Иванцов в большинстве (28) и Матвей Мичков (48).

У московских армейцев заброшенными шайбами отличились Сергей Шамшурин, реализовавший численное большинство (44), и Егор Кузьминов (49).

Таким образом, СКА-1946 одержал четвертую победу в серии и впервые в истории завоевал Кубок Харламова. В регулярном чемпионате команда заняла второе место, набрав 100 очков, а в плей-офф помимо «Красной армии» прошла «Крылья Советов» (3-0), предыдущего победителя турнира «Динамо» (3-0) и «Ирбис» (3-2).