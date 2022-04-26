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«Чикаго» обыграл «Филадельфию», россияне - без набранных очков

Российским легионерам «Флайерз» не удалось отметиться результативными действиями
26 апреля 2022 08:04
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на своем льду нанес поражение «Филадельфии Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Эрик Густафссон, Джонатан Тейвз и Алекс Дебринкэт. Гости ответили шайбой Кевина Хейси.

Российские защитники «Флайерз» Егор Замула и Иван Проворов не смогли отметиться результативными действиями.

«Ястребы» набрали 65 очков и расположились на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Летчики» с 61 очком - 15-е на Востоке.

источник: «Советский спорт»
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