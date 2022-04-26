«Чикаго» обыграл «Филадельфию», россияне - без набранных очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на своем льду нанес поражение «Филадельфии Флайерз».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Эрик Густафссон, Джонатан Тейвз и Алекс Дебринкэт. Гости ответили шайбой Кевина Хейси.
Российские защитники «Флайерз» Егор Замула и Иван Проворов не смогли отметиться результативными действиями.
«Ястребы» набрали 65 очков и расположились на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
«Летчики» с 61 очком - 15-е на Востоке.
источник: «Советский спорт»