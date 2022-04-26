Роднина поздравила Третьяка с 70-летием: Наши года - наше богатство и память

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина поздравила президента ФХР Владислава Третьяка с 70-летием.

«Владик, дорогой! С юбилеем! Береги себя, мы тебя любим, уважаем и ценим! Наши года - наше богатство и память», - написала Роднина в своих соцсетях.

Напомним, Третьяк отпраздновал свой 70-й день рождения накануне, 25 апреля.

В качестве хоккеиста Владислав Александрович трижды выигрывал золото Олимпийских игр, десять раз становился чемпионом мира и восемь - чемпионом Европы. Третьяк стал первым отечественным игроком, которого включили в Зал хоккейной славы в Торонто.