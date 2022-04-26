Разин объяснил, почему одно время не давал интервью

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин рассказал, почему одно время отказался от интервью спортивным изданиям.

«Были моменты, когда даешь интервью, а корреспондент пишет то, что сам придумал. После таких моментов не хотелось разговаривать. Но это моя работа, это помогает моей профессии», - приводит слова специалиста сайт КХЛ.

Напомним, по итогам минувшего регулярного первенства «Северсталь» смогла выйти в плей-офф Кубка Гагарина, где в четвертьфинальном противостоянии в рамках Западной конференции в семи матчах уступила московскому «Динамо» (3-4).