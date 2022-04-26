Губерниев похвалил НХЛ за участие российских хоккеистов «Тампы-Бэй» во встрече с Байденом

Российский комментатор Дмитрий Губерниев похвалил НХЛ после того, как на встрече президента США Джо Байдена и обладателя Кубка Стэнли прошлого года «Тампы-Бэй» поучаствовали хоккеисты Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.

«НХЛ просто красавцы!!! И Байден не подвёл,такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что НХЛ не поддалась на призывы некоторых известных звезд мирового хоккея и не стала применять какие-либо санкции в отношении россиян.