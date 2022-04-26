Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин испытывает проблемы с левой рукой, сообщает RT, ссылаясь на The Athletic.

Источник сообщает, что дискомфорт хоккеиста можно было заметить во время командной фотосессии, которая прошла в понедельник утром.

Напомним, что Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» в начале третьего периода получил повреждение верхней части тела и не смог доиграть встречу. Хоккеист болезненно столкнулся с бортом.

Отметим, что в нынешнем сезоне Александр забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач в 77 матчах лиги.