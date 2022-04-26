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Кошечкин установил новый рекорд по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина

Голкипер дважды выигрывал трофей.
26 апреля 2022 18:16
автор: Александр Поволоцкий

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин установил новый рекорд финалов Кубка Гагарина.

Олимпийский чемпион побил достижение Ильи Сорокина по продолжительности сухой серии в решающих матчах КХЛ. Василий не пропускал 156 минут и 34 секунды. Отметим, что рекорд экс-голкипера ЦСКА в финале 2019 года составлял 137 минут 55 секунд.

Добавим, что в пятом матче между армейцами и «Металлургом» в Магнитогорске идет второй период. Счет пока 1:0 в пользу ЦСКА.

В серии ведут сталевары - 3-1.

источник: «Советский спорт»
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