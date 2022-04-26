Овечкин отсутствовал на утренней тренировке «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отсутствовал на утренней тренировке команды, сообщает американский журналист Саманта Пелл.

Напомним, что Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» в начале третьего периода получил повреждение верхней части тела и не смог доиграть встречу. Хоккеист болезненно столкнулся с бортом. Позже появилась информация, что у него проблемы с левой рукой.

Отметим, что в нынешнем сезоне Александр забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач в 77 матчах лиги.

27 апреля «Вашингтон» должен принять на своем льду «Айлендерс».