Лавиолетт не знает, успеет ли Овечкин восстановится от травмы к плей-офф

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал травму российского форварда Александра Овечкина.

Напомним, что 36-летний хоккеист в матче против «Торонто» получил повреждение верхней части тела и не смог доиграть встречу. В третьем периоде болезненно столкнулся с бортом. Позднее стало известно

«Надеюсь, что да… я не знаю», — приводит в своем твиттере Стивен Уайно ответ Лавиолетта на вопрос об участии Овечкина в первом матче плей-офф.

В текущем сезоне Александр провел 77 матчей, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач.