ЦСКА обыграл «Металлург» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина

В Магнитогорске завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и московским ЦСКА.
Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу столичного клуба.
В основное время в составе хозяев отличились Максим Карпов (41-я минута, в большинстве) и Егор Коробкин (48). У ЦСКА шайбы забросили Константин Окулов (36) и Максим Соркин (54).
Победу принес точный бросок Класа Дальбека на 74-й минуте.
Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга».
КХЛ. Кубок Гагарина
Финал. Пятый матч.
«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА – 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Окулов (Нестеров)
1:1 – Карпов
2:1 – Коробкин
2:2 – Соркин (Юртайкин)
2:3 - Дальбек (Нестеров)
Вратари: Кошечкин - Федотов
источник: «Советский спорт»