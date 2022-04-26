ЦСКА обыграл «Металлург» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина

В Магнитогорске завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и московским ЦСКА.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу столичного клуба.

В основное время в составе хозяев отличились Максим Карпов (41-я минута, в большинстве) и Егор Коробкин (48). У ЦСКА шайбы забросили Константин Окулов (36) и Максим Соркин (54).

Победу принес точный бросок Класа Дальбека на 74-й минуте.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга».

КХЛ. Кубок Гагарина

Финал. Пятый матч.

«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА – 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Окулов (Нестеров)

1:1 – Карпов

2:1 – Коробкин

2:2 – Соркин (Юртайкин)

2:3 - Дальбек (Нестеров)

Вратари: Кошечкин - Федотов