Фетисов считает, что Фазель не помог бы России сохранить право на проведение ЧМ-2023

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на перенос чемпионата мира 2023 года из Санкт-Петербурга.

Напомним, что 26 апреля ИИХФ официально лишила Россию права на проведение хоккейного турнира. Отметим, что главой организации с сентября прошлого года является Люк Тардифф. Он сменил на этом посту Рене Фазеля.

«Обидно, что нового президента ИИХФ выбрали в Санкт-Петербурге. Он видел то, что строится, - один из самых больших дворцов в мире. Ну хоть арена останется у нас. Не того из президентов, как говорится, выбрали. Не знаю, насколько Фазель смог бы противостоять всем этим рекомендациям, но, похоже, и команды бы не приехали - их бы не пустили», - цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, что ранее ИИХФ отстранила сборную России от международных турниров и перенесла юниорский чемпионат мира-2023 из Омска и Новосибирска.