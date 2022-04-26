Свищев считает, что ФХР должна потребовать компенсацию за перенос ЧМ-2023 из Санкт-Петербурга

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение ИИХФ лишить Россию права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Напомним, что ранее организация отстранила сборную РФ от международных турниров и перенесла юниорский чемпионат мира-2023 из Омска и Новосибирска.

«Некоторые международные федерации начали перестраховываться и лишать Россию соревнований, которые пройдут еще нескоро. Теперь у нас будет возможность потребовать компенсацию от ИИХФ за отмену турнира. И тут совершенно ясно, кто потеряет от его переноса. В нашей стране замечательные хоккейные традиции, уверен, что турнир бы запомнился иностранным болельщикам», - приводит ТАСС слова Свищева.

Решение о новом месте проведения ЧМ-2023 пока не принято.