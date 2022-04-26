Владимир Крикунов: В пятом матче финальной серии ЦСКА был заточен на гол

Бывший наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался относительно результата пятого матча финальной серии плей-офф между ЦСКА и «Металлургом»

Напомним, что армейцы в овертайме переиграл магнитогорский клуб со счетом 3:2.

«Игра была примерно равная: ни у одной из команд не было явного преимущества. ЦСКА были более заточены на гол. Свою последнюю проигранную игру они шайбу держали в два раза больше противника, но относились к этому, не обостряя ситуацию. Играли как будто на сохранение счёта. Смысл держать шайбу столько времени? Надо атаковать и идти на ворота. Сегодня так шли, старались вылезти. Они были более нацелены, чем «Магнитка», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

Добавим, что «Металлург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.