«Оказывается, они умеют забивать». Михайлов - о победе ЦСКА над «Металлургом»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов прокомментировал результат пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.

«Ни одной игры не видел, чтобы победа была легкой, что у ЦСКА, что у «Металлурга». Да, очень сложная победа, психологически проще было «Металлургу», потому что ЦСКА было отступать некуда, и они проявили себя с самой лучшей стороны. Оказывается, они умеют забивать, умеют отыгрываться и побеждать, это говорит о характере команды», - приводит слова ветерана ТАСС.

Напомним, армейцы одержали выездную победу со счетом 3:2 в овертайме. Счет в серии стал аналогичным, но в пользу уральцев.

Шестая встреча пройдет 28 апреля в Москве.