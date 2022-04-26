Вячеслав Фетисов - о финале Кубка Гагарина: У ЦСКА нет права на ошибку

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.

«Армейцы - молодцы, ЦСКА показал свою лучшую игру, интрига продолжается. Переломили ли они серию? После каждой игры так говорить неправильно, у каждой игры своя история, свои эмоции. Им просто нечего терять, но и права на ошибку у них нет».

«У «Металлурга» же своя психология. Это хоккей. Здесь каждую игру появляются новые герои», - приводит слова ветерана «Спорт-Экспресс».

Напомним, армейцы одержали выездную победу со счетом 3:2 в овертайме. Счет в серии стал аналогичным, но в пользу уральцев.

Шестая встреча пройдет 28 апреля в Москве.