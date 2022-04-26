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Вячеслав Фетисов: Глава IIHF так легко все отдал

Прославленный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с лишением России права на проведение чемпионата мира в 2023 году.
Вячеслав Фетисов: Глава IIHF так легко все отдал
26 апреля 2022 22:18
автор: Сергей Терехов
автор фото: Федерация хоккея России

Хоть это и было ожидаемо, но очень обидно. Ведь что получается? Главу мировой федерации хоккея мы выбирали где? В Санкт-Петербурге. Это же так символично получалось – город, где скоро будет открыт самый большой в мире хоккейный стадион. А он (глава федерации) так легко все отдал. К нам все равно не пустили бы хоккеистов. Стадион будет достроен, он останется у нас в стране. Геннадий Тимченко вкладывает там свои деньги. Это будет крутейший стадион в мире. Противная ситуация для хоккея и спорта. Хоккей дорогостоящий сейчас, не под силу многим семьям. Есть возможность в ближайшие несколько лет взглянуть вовнутрь хоккея и сделать программу развития, прокомментировал Вячеслав Фетисов.

Напомним, Россия получила право на проведение ЧМХ в 2023 году, но теперь лишилась его на фоне международных санкций.

источник: «Советский спорт»
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