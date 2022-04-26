«Просто послать всех подальше». Фетисов определил стратегию развития российского хоккея

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отметил несоответствие созданных государством условий для развития российских хоккеистов результатам команд мастеров и национальных сборных.

«К сожалению, это также дорогой вид спорта для детей и семей - эту проблему надо решать.

Уверен, при правильном подходе мы сумеем многое сделать для будущего нашего хоккея. Просто послать всех подальше и не обращать внимания, а просто динамично и осознанием дела вкладываться в будущее хоккея. Сотни катков президент страны нам построил, а мы не можем никак набрать 20 хоккеистов высокого уровня», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, в настоящее время сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах под эгидой IIHF. Кроме того, накануне стало известно, что международная федерация забрала у Санкт-Петербурга мировое первенство 2023 года.

Ранее Омск и Новосибирск были лишены права проведения молодежного чемпионата мира.