ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Губерниев - о лишении России ЧМ по хоккею: Отбирают и дальше будут отбирать

Из двух крупных хоккейных турниров 2023 года в России теперь не пройдет ни одного
26 апреля 2022 22:41
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что лишение России права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года - только начало дальнейших международных санкций.

«Отбирают соревнования и дальше, к сожалению, будут отбирать. Санкции, давление. Это отнюдь не окончание процесса. Так что, так и живем», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне стало известно, что IIHF забрала у Санкт-Петербурга мировое первенство 2023 года.

Ранее Омск и Новосибирск были лишены права проведения молодежного чемпионата мира.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Губерниев - о лишении России ЧМ по хоккею: Отбирают и дальше будут отбирать
Из двух крупных хоккейных турниров 2023 года в России теперь не пройдет ни одного
26.04.2022 22:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Просто послать всех подальше». Фетисов определил стратегию развития российского хоккея
Ветеран отметил главные проблемы развития одного из самых популярных видов спорта в стране
26.04.2022 22:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вячеслав Фетисов: Глава IIHF так легко все отдал
Вячеслав Фетисов: Глава IIHF так легко все отдал
Прославленный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с лишением России права на проведение чемпионата мира в 2023 году.
26.04.2022 22:18
Хоккей
автор: Сергей Терехов
Вячеслав Фетисов - о финале Кубка Гагарина: У ЦСКА нет права на ошибку
Армейцы вернули противостояние в столицу
26.04.2022 22:13
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Оказывается, они умеют забивать». Михайлов - о победе ЦСКА над «Металлургом»
Финальная серия Кубка Гагарина возвращается в Москву
26.04.2022 21:20
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Владимир Крикунов: В пятом матче финальной серии ЦСКА был заточен на гол
Решающая шайба была заброшена в овертайме.
26.04.2022 20:41
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Свищев считает, что ФХР должна потребовать компенсацию за перенос ЧМ-2023 из Санкт-Петербурга
Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.
26.04.2022 20:28
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА обыграл «Металлург» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина
Шестая игра пройдет 28 апреля в Москве.
26.04.2022 19:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Фетисов считает, что Фазель не помог бы России сохранить право на проведение ЧМ-2023
Ранее ИИХФ отстранила сборную России от международных турниров.
26.04.2022 19:33
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Лавиолетт не знает, успеет ли Овечкин восстановится от травмы к плей-офф
Россиянин может пропустить ближайший матч против «Айлендерс».
26.04.2022 18:43
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ты мне, я тебе. Как «Сити» забил четыре гола «Реалу», а Бензема — уже 14 в этой Лиге чемпионов
В невероятном первом матче 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» победил королевский клуб (4:3), растранжирив массу моментов.
Швед спасает нашу «армию»! Как гол Дальбека оставил ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина
В пятом матче финала плей-офф КХЛ московские армейцы в гостях вырвали победу в овертайме у магнитогорского «Металлурга» (3:2) благодаря шайбе Класа Дальбека и вернули серию при счете 3-2 в пользу уральцев в столицу, где в 28 апреля пройдет шестой матч.
Канадский флаг для любимца Кадырова, первый титул для Потаповой. Новые приключения «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Капризов готовится к «русскому блюзу», Панарин ждет Овечкина или Малкина. Как формируется сетка Кубка Стэнли
В последний день апреля за океаном финиширует регулярный чемпионат НХЛ, а уже 2 мая стартует плей-офф. Сейчас известны 13 из 16 команд, которые разыграют Кубок Стэнли, причем на «Востоке» кубковая восьмерка определилась полностью.
Бунт против диктатора. Как игроки выгнали Анатолия Тарасова из ЦСКА
В 1961 году Анатолий Тарасов пережил самое большое разочарование в своей карьере. Игроки ЦСКА коллективно изгнали тренера из клуба, обвинив в диктаторских замашках.
«Зенит» может стать чемпионом уже 30 апреля! Победа над «Краснодаром» вплотную приблизила питерцев к золоту
В заключительном матче 26-го тура РПЛ «быки» дома не устояли перед лидером, проиграв 1:3.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.04.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Эх, если бы в фигурном катании отменили санкции… Кто бы тогда выиграл матч Россия — Мир?
Сейчас проведение подобного состязания, к сожалению, невозможно - а жаль. Поединок двух звездных команд мог бы получиться суперзрелищным – и вдобавок предельно непредсказуемым.
Месси и Азмуна — с почином, «Баварию» и Роналду — с «круглыми» рекордами. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
«Не понимаю, почему нас до сих пор нет в программе Олимпиады». Чемпион мира Никоноров — о пляжном футболе
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Участие в мероприятии принял чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, который ответил на вопросы «Плеймейкера».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика