Губерниев - о лишении России ЧМ по хоккею: Отбирают и дальше будут отбирать

Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что лишение России права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года - только начало дальнейших международных санкций.

«Отбирают соревнования и дальше, к сожалению, будут отбирать. Санкции, давление. Это отнюдь не окончание процесса. Так что, так и живем», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне стало известно, что IIHF забрала у Санкт-Петербурга мировое первенство 2023 года.

Ранее Омск и Новосибирск были лишены права проведения молодежного чемпионата мира.