«Миннесота» сенсационно уступила «Аризоне», несмотря на ассистентский дубль Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома проиграла «Аризоне Койотис».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Антон Строльман, Джек МакБэйн, Антуан Руссель, Трэвис Бойд, реализовавшие большинство, и Фил Кессел, отправивший шайбу в пустые ворота.

Хозяева ответили голами Райана Хартмана, Йоэля Эрикссона и Маркуса Фолиньо.

Добавим, что российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами.

«Аризона» набрала 53 очка, однако это не позволило ей покинуть последнее, 16-е место на Западе.

«Миннесота» с 109 очками делит третье место с «Сент-Луисом».