Четыре очка Кучерова принесли «Тампе-Бэй» победу над «Коламбусом»

Сегодня, 27 апреля, на стадионе «Амали Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Коламбусом». Победу одержали «молнии» со счетом 4:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров (2-я минута), Стивен Стэмкос (17, 38,) и Ондржей Палат (55). У гостей единственную шайбу забросил Оливер Бьеркстранд (3).

Российский форвард Кучеров помимо заброшенной шайбы отдал три результативные передачи на партнеров (1+3). Всего в его активе 66 очков в 45 проведенных играх в текущем сезоне (24+42).

Таким образом, «молнии» набрали 108 очков и расположились на четвертом месте в таблице Востока, в активе «Коламбуса» десятая строчка и 79 баллов.

Следующий матч «Лайтнинг» проведет 29 апреля на выезде против «Коламбуса».