ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Результативная передача Любушкина помогла «Торонто» всухую обыграть «Детройт»

Счет в матче - 3:0.
27 апреля 2022 08:17
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 27 апреля, на стадионе «Скотиабанк Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мейпл Лифс» и «Детройтом Ред Уингз». Победу одержали хозяева со счетом 3:0.

В составе «Мейпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (36, 46-я минуты) и Джон Таварес (45).

Российский защитник Илья Любушкин отдал голевую передачу на вторую заброшенную шайбу. В общей сложности он набрал шесть очков в 30 проведенных играх (2+4).

Таким образом, «Торонто» идет третьим в таблице Востока с 113 очками, у «Детройта» 12-я строчка и 72 балла.

Следующий матч «Ред Уингз» сыграет 30 апреля на выезде против «Нью-Джерси», а «Торонто» примет «Бостон» в этот же день.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кучеров стал второй звездой матча с «Коламбусом»
На счету россиянина четыре результативных действия.
27.04.2022 09:16
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Вайсфельд сравнил игру вратарей «Металлурга» и ЦСКА
Финальная серия Кубка Гагарина возвращается в Москву
27.04.2022 09:13
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис»
Команды забросили восемь шайб на двоих
27.04.2022 08:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Результативная передача Любушкина помогла «Торонто» всухую обыграть «Детройт»
Счет в матче - 3:0.
27.04.2022 08:17
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Четыре очка Кучерова принесли «Тампе-Бэй» победу над «Коламбусом»
Встреча завершилась со счетом 4:1.
27.04.2022 08:11
Хоккей
автор: Александр Бойченко
«Миннесота» сенсационно уступила «Аризоне», несмотря на ассистентский дубль Капризова
Россиянин не смог спасти свою команду от поражения
27.04.2022 08:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Губерниев - о лишении России ЧМ по хоккею: Отбирают и дальше будут отбирать
Из двух крупных хоккейных турниров 2023 года в России теперь не пройдет ни одного
26.04.2022 22:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Просто послать всех подальше». Фетисов определил стратегию развития российского хоккея
Ветеран отметил главные проблемы развития одного из самых популярных видов спорта в стране
26.04.2022 22:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вячеслав Фетисов: Глава IIHF так легко все отдал
Вячеслав Фетисов: Глава IIHF так легко все отдал
Прославленный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с лишением России права на проведение чемпионата мира в 2023 году.
26.04.2022 22:18
Хоккей
автор: Сергей Терехов
Вячеслав Фетисов - о финале Кубка Гагарина: У ЦСКА нет права на ошибку
Армейцы вернули противостояние в столицу
26.04.2022 22:13
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ты мне, я тебе. Как «Сити» забил четыре гола «Реалу», а Бензема — уже 14 в этой Лиге чемпионов
В невероятном первом матче 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» победил королевский клуб (4:3), растранжирив массу моментов.
Швед спасает нашу «армию»! Как гол Дальбека оставил ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина
В пятом матче финала плей-офф КХЛ московские армейцы в гостях вырвали победу в овертайме у магнитогорского «Металлурга» (3:2) благодаря шайбе Класа Дальбека и вернули серию при счете 3-2 в пользу уральцев в столицу, где в 28 апреля пройдет шестой матч.
Канадский флаг для любимца Кадырова, первый титул для Потаповой. Новые приключения «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Капризов готовится к «русскому блюзу», Панарин ждет Овечкина или Малкина. Как формируется сетка Кубка Стэнли
В последний день апреля за океаном финиширует регулярный чемпионат НХЛ, а уже 2 мая стартует плей-офф. Сейчас известны 13 из 16 команд, которые разыграют Кубок Стэнли, причем на «Востоке» кубковая восьмерка определилась полностью.
Бунт против диктатора. Как игроки выгнали Анатолия Тарасова из ЦСКА
В 1961 году Анатолий Тарасов пережил самое большое разочарование в своей карьере. Игроки ЦСКА коллективно изгнали тренера из клуба, обвинив в диктаторских замашках.
«Зенит» может стать чемпионом уже 30 апреля! Победа над «Краснодаром» вплотную приблизила питерцев к золоту
В заключительном матче 26-го тура РПЛ «быки» дома не устояли перед лидером, проиграв 1:3.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.04.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Эх, если бы в фигурном катании отменили санкции… Кто бы тогда выиграл матч Россия — Мир?
Сейчас проведение подобного состязания, к сожалению, невозможно - а жаль. Поединок двух звездных команд мог бы получиться суперзрелищным – и вдобавок предельно непредсказуемым.
Месси и Азмуна — с почином, «Баварию» и Роналду — с «круглыми» рекордами. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
«Не понимаю, почему нас до сих пор нет в программе Олимпиады». Чемпион мира Никоноров — о пляжном футболе
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Участие в мероприятии принял чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, который ответил на вопросы «Плеймейкера».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика