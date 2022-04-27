Результативная передача Любушкина помогла «Торонто» всухую обыграть «Детройт»

Сегодня, 27 апреля, на стадионе «Скотиабанк Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мейпл Лифс» и «Детройтом Ред Уингз». Победу одержали хозяева со счетом 3:0.

В составе «Мейпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (36, 46-я минуты) и Джон Таварес (45).

Российский защитник Илья Любушкин отдал голевую передачу на вторую заброшенную шайбу. В общей сложности он набрал шесть очков в 30 проведенных играх (2+4).

Таким образом, «Торонто» идет третьим в таблице Востока с 113 очками, у «Детройта» 12-я строчка и 72 балла.

Следующий матч «Ред Уингз» сыграет 30 апреля на выезде против «Нью-Джерси», а «Торонто» примет «Бостон» в этот же день.