Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома нанес поражение «Сент-Луис Блюз».
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Валерий Ничушкин, Эрик Джонсон, Джош Мэнсон, Арттури Лехконен и Назем Кадри, отправивший шайбу в пустые ворота. Отметим, что в активе Ничушкина также одна голевая передача.
Гости ответили дублем Райана О'Райли и шайбой Брэндона Саада.
«Лавины» набрали 118 очков и продолжают уверенно лидировать на Западе.
«Блюзмены» со 109 очками делят третье место с «Миннесотой».
источник: «Советский спорт»