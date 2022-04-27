Вайсфельд сравнил игру вратарей «Металлурга» и ЦСКА

Известный хоккейный менеджер и комментатор Леонид Вайсфельд оценил игру вратарей магнитогорского «Металлурга» и ЦСКА Василия Кошечкина и Ивана Федотова в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«С одной стороны, в 39-летнем возрасте Кошечкин должен быстрее уставать. С другой, спортсмен в таком возрасте знает, как себя готовить. Он не делает лишних движений, играет экономично. У Василия очень высокое мастерство, не удивлен, что он так играет. Не скажу, что Федотов плохо играет, но Кошечкин своей игрой вселяет уверенность в партнеров. Положительный момент для Ивана - в последнем матче он был сфокусирован на игре, не отвлекался на посторонние вещи. Он сыграл действительно хорошо, но допускал много отскоков шайбы», - приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Напомним, армейцы одержали выездную победу со счетом 3:2 в овертайме. Счет в серии стал аналогичным, но в пользу уральцев.

Шестая встреча пройдет 28 апреля в Москве.