Кучеров стал второй звездой матча с «Коламбусом»

Сегодня, 27 апреля, на стадионе «Амали Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Коламбусом». Победу одержали хозяева со счетом 4:1.

Второй звездой матча был признан российский нападающий Никита Кучеров. На его счету один гол и три результативные передачи. Первым стал Стивен Стэмкос, оформивший дубль и отдавший две результативные передачи. Третье место досталось Виктору Хедману с одной передачей.

Всего в активе Кучерова 66 очков в 45 проведенных играх в текущем сезоне (24+42).