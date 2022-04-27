Сушинский считает, что иностранные тренеры продолжат работать в КХЛ

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что иностранные тренеры никуда не денутся из КХЛ.

«Почему все так уверены, что тренеров-иностранцев в следующем сезоне КХЛ не будет? Ведь, насколько я понимаю, никакого запрета на них нет. Да, наверное, финны не поедут, но ведь есть еще канадцы, американцы, шведы, так что варианты возможны. Я не исключаю такого развития событий. Если иностранцы откажут? Скорее, в бой пойдет молодежь. Те, кто был помощниками в клубах КХЛ, плюс есть ВХЛ и МХЛ, где тоже найдутся достойные кандидаты», - приводит слова Сушинского Betonmobile.ru.

Напомним, в конце февраля - начале марта клубы КХЛ покинуло огромное количество иностранных хоккеистов. Кроме того, свои тренерские посты оставили Томи Лямся и Боб Хартли, ушедшие из «Салавата Юлаева» и «Авангарда» соответственно.

Вместе с тем, ФХР направило в Минспорта РФ письмо с предложением сократить количество легионеров в командах с пяти до трех.