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Ничушкин стал первой звездой матча против «Сент-Луиса»

На счету россиянина заброшенная шайба и голевая передача
27 апреля 2022 10:24
автор: Александр Шульгин

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз».

Россиянин забросил одну шайбу и еще один раз ассистировал партнерам. Второй звездой стал форвард одноклубник Валерия - Райан О'Райли, набравший 3 (2+1) очка, третьей - нападающий «Колорадо» Алекс Ньюхук, дважды ассистировавший партнерам.

В текущем регулярном первенстве Ничушкин провел 61 матч, в котором набрал 52 (25+27) очка.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Колорадо», набравшего 118 очков и продолжающего уверенно лидировать на Западе.

«Блюзмены» со 109 очками делят третье место с «Миннесотой».

источник: NHL (НХЛ)
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