Вице-президент «Металлурга»: Выдохнули - идем дальше

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал об эмоциональном состоянии команды перед шестой встречей финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
«Настроение в команде нормальное. Выдохнули - идем дальше. Ждем завтрашний матч», - приводит слова Ласькова «РИА Новости».
Напомним, накануне уральцы дома уступили в пятой игре серии со счетом 2:3. Победную шайбу армейцы забросили в овертайме. Общий счет пока 3-2 в пользу «Металлурга».
Шестой матч пройдет в Москве 28 апреля.
источник: «РИА Новости»