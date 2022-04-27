IIHF определилась с датой слушаний по делу о снятии сборных России с международных турниров

Заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России (ФХР) Александр Кикнадзе рассказал, как обстоят дела с разбирательством по отстранению национальных сборных с международных соревнований. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

По словам функционера, дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) проведет слушания по этому делу 3 мая в онлайн-формате.

Как отмечает «Профиль», Кикнадзе также сообщил, что при несогласии с решением дисциплинарного комитета у ФХР есть возможность обратиться в CAS (Спортивный арбитражный суд).

Ранее стало известно, что IIHF отстранила сборную России от ЧМХ-2022, который пройдет в Финляндии. Кроме того, у России отняли право на проведение молодежного первенства мира.